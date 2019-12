O Santos oficializou a contratação de Jesualdo Ferreira.

O técnico português, de 73 anos, terá um contrato válido até ao final de 2020.

Jesualdo Ferreira juntar-se-á a Jorge Jesus no lote de treinadores portugueses atualmente ao leme de equipa do principal escalão do futebol brasileiro. Recorde-se que, recentemente, Augusto Inácio foi confirmado no comando técnico do Avaí, da Série B.

Jesualdo Ferreira terá a primeira aventura no continente americano, ele que no estrangeiro passou por Málaga, Panathinaikos, Zamalek e, por fim, Al Sadd, do Qatar, onde esteve entre o final de 2015 e a primeira metade de 2019.