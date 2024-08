O médio português Cafú vai prosseguir a carreira no Kasimpasa, equipa da Liga turca.

O jogador de 31 anos, que na última época atuou nos ingleses do Rotherham (Championship), terá a primeira aventura no futebol turco.

Produto da formação do V. Guimarães e do Benfica, Cafú atua fora de Portugal desde 2016/16, quando deixou o Vitória para jogar nos franceses do Lorient.