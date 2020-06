O futebolista português Pedro Rebocho despediu-se esta quinta-feira do plantel do Besiktas, clube que não acionou a continuidade do lateral-esquerdo emprestado pelos franceses do Guingamp.

O jogador de 25 anos, formado no Benfica, fez 17 jogos pelo Besiktas e não vai continuar no clube para disputar o que resta da edição 2019/2020 da liga turca, findo o período de um ano de cedência.

Rebocho, que passou ainda pelo Moreirense, em Portugal, disse adeus aos companheiros de equipa e ao corpo técnico dos turcos no treino desta manhã.