Ricardo Sousa foi, esta quinta-feira, confirmado como novo treinador do Al Ain.



O treinador, de 45 anos, assinou pelo clube da segunda divisão saudita até ao final da temporada. Depois de passagens por Beira-Mar, Mafra, Sanjoanense, Felgueiras, Lusitano de Vila Real de Santo António e Anadia, Ricardo Sousa vai ter a primeira experiência como técnico no estrangeiro.



Ricardo Sousa junta-se assim a Carlos Pinto (Al-Safa), Jorge Mendonça (Al-Jabalain), Mário Silva (Al-Najma), Filipe Gouveia (Al-Faisaly) e Rui Almeida (Al-Batin) entre os técnico lusos que estão na segunda divisão do futebol da Arábia Saudita.