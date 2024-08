O Udinese anunciou a contratação de Rui Modesto, confirmando-se uma notícia avançada pelo Maisfutebol.

O extremo-direito luso-angolano, natural de Vendas Novas, muda-se para a Liga italiana após várias temporadas no norte da Europa: primeiro no FC Honka, da Finlândia, e depois no AIK, da Suécia.

Rui Modesto, de 24 anos, custou à Udinese 2 milhões de euros e assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas.