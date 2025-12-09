Rui Pedro Silva, treinador-adjunto de longa data de Nuno Espírito Santo, foi anunciado pelo Wolverhampton na tarde desta terça-feira. O português de 48 anos estava livre no mercado após rescindir contrato com o Nottingham Forest, último clube de NES antes de abraçar o West Ham.

Após o despedimento de Espírito Santo pelo Nottingham Forest, no início desta temporada, Rui Pedro Silva não acompanhou o técnico principal para o novo desafio na Premier League.

Rui Pedro Silva regressa a uma casa que bem conhece, pois foi adjunto de NES no clube inglês entre 2017 e 2021. Agora, será treinador assistente de Rob Edwards, o técnico principal dos Wolves. Alguém que conhece bem da sua primeira passagem no clube, pois Edwards era treinador sub-23.

«O Rui tem uma vasta experiência e conhece o clube de dentro para fora. Ele desempenhou um papel muito importante no sucesso dos últimos anos e nós demos-nos muito bem, por isso mantivemos sempre o contacto. Faz todo o sentido e é um grande golpe para nós ter o Rui na equipa técnica», afirmou Rob Edwards ao sítio oficial do clube.

«Ele vai acrescentar muito valor, não só com o seu conhecimento e táticas futebolísticas, mas também do ponto de vista da comunicação. Vai ajudar-nos com as suas competências linguísticas, o que será uma grande mais-valia. Traz consigo muitas qualidades, experiência, conhecimento tático e compreensão», acrescentou.

No Wolverhampton jogam os portugueses Rodrigo Gomes, Toti Gomes e José Sá. No currículo, Rui Pedro Silva conta ainda com uma curta passagem como técnico principal do Famalicão, em 2022. Ao lado de NES, também treinou em clubes como FC Porto ou Valência.