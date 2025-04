Yuri Ribeiro renovou contrato com o Blackburn Rovers.

O lateral-esquerdo de 28 anos passa a ficar ligado à equipa do Championship até 2027.

Yuri Ribeiro transferiu-se para o Blackburn no fecho do último mercado de inverno, já no princípio de fevereiro. O contrato assinado era válido apenas até ao fim da presente temporada.

O Blackburn ocupa nesta altura o 11.º lugar do Championship com 52 pontos, menos cinco do que a última equipa em zona de acesso ao play-off de promoção quando faltam jogar-se seis jornadas até ao fim do campeonato.

Yuri Ribeiro leva nove jogos pelo Blackburn, todos como titular.