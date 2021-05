Zarema Salikhova, mulher do dono do clube que apesentou a demissão da direção do Spartak Moscovo em forma de protesto para com a escolha de Rui Vitória para orientar a equipa técnica do clube, revelou não ter ficado particularmente impressionada quando reuniu com o treinador português em meados de abril.

«O encontro com o Rui aconteceu dois dias depois da derrota com o Lokomotiv (2-0), o nosso principal adversário na luta pelo segundo lugar. Perguntei ao candidato qual era a sua opinião sobre a equipa, as razões da derrota e pedi-lhe para analisar os erros táticos, mas ele respondeu que não tinha visto o jogo», afirmou, citada pelo jornal russo Sport Express.

«A resposta dele surpreendeu-me, porque durante o voo desde Lisboa ele podia ter visto pelo menos três jogos», acrescentou.

Zarema Salikhova, que bateu com a porta no Spartak, já tinha criticado publicamente Rui Vitória, tendo-se referido ao treinador português como alguém que colocava a Rússia ao nível da Arábia Saudita. Deu a entender ainda que o considerava pouco ambicioso, que não estava habituado a trabalhar sob stress e que dava primazia à componente económica em detrimento da competitividade. Disse também que Vitória deixou o futebol europeu em 2017 quando na verdade saiu do Benfica no início de 2019 para só depois rumar ao Al Nassr.