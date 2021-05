Rui Vitória disse estar honrado por ter sido escolhido como novo treinador do Spartak Moscovo num ano especial para o histórico emblema russo.

«Pronto para este novo desafio! É uma honra representar um clube com a grandeza do Spartak Moscovo, sobretudo em ano de centenário. Juntos e com ambição vamos conseguir», escreveu Rui Vitória numa publicação na rede social Instagram, pouco depois depois de ter sido oficializado como treinador dos moscovitas para as próximas duas temporadas.

Depois dos sauditas do Al Nassr, esta é a segunda experiência de Rui Vitória fora do país, ele que deixou o Benfica em janeiro de 2019.

O Spartak Moscovo foi campeão russo pela última vez em 2016/17.