Sergei Yuran, antigo jogador russo que passou pelo Benfica e pelo Spartak Moscovo, mostrou algumas reservas a respeito da opção do Spartak em contratar Rui Vitória.

«Há que perceber que ganhar o campeonato pelo Benfica não é um resultado demonstrativo. Lá, o primeiro lugar é sempre disputado por dois clubes: FC Porto e Benfica. São as equipas que têm os melhores jogadores. Eu joguei no Benfica e no FC Porto, vi outras equipas e lembro-me de que quando entrávamos em campo a questão era saber quantos golos íamos marcar: se 4 ou 5. Há pouca competitividade lá e muitos treinadores que vão para o Benfica são campeões. É por isso que não é um indicador de capacidades Não sei o que esperar...», affirmou o ex-futebolista em declarações ao site russo Sport24.

«Rui Vitória teve um bom resultado na Liga dos Campeões pelo Benfica, mas se ele tivesse vencido dois campeonatos portugueses pelo Sp. Braga, isso seria um indicador. As expecativas não devem ser exageradas, é prematuro», acrescentou Yuran, que indicou aquilo com o qual o treinador português tem de se preocupar para o imediato. «Precisa de conhecer o campeonato, perceber o nível, as nuances táticas e a filosofia do clube. Veremos», concluiu.