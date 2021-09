Depois de Lee Grant ter contado que nenhum jogador comeu sobremesa na equipa do Manchester United por causa de Cristiano Ronaldo, Troy Deeney, avançado do Birmingham, admitiu que faria exatamente o mesmo que os jogadores dos red devils fizeram.



«Eu teria feito o mesmo se o Ronaldo entrasse no meu balneário. Aliás, se visse o Ronaldo a comer m**** de cavalo antes de um jogo, eu comia m**** de cavalo também. Toda a gente vê como ele cuida do corpo. Meu Deus, nós vimos quando ele tirou a camisola depois de marcar contra a Irlanda», escreveu uma crónica publicada no «The Sun».



O histórico jogador do Watford referiu que «todos têm inveja dos abdominais» do português e frisou que todos só têm a aprender com CR7.



«Por Ronaldo ser teu companheiro de equipa, não quer dizer que vais ficar tão bom quanto ele, mas podes testemunhar o seu profissionalismo e imitá-lo para te tornares no melhor possível. Se Ronaldo chegasse ao treino às 8h, eu também lá estaria às 8h. E se ele só fosse embora às 19h, eu também sairia a essa hora. Há grandes nomes no balneário do Manchester United, mas Ronaldo é a elite da elite. Acredito que estejam todos maravilhados com ele», defendeu.

Troy Deeney concluiu a ideia, revelando que escolheria Ronaldo em detrimento de Messi. «Houve quem tivesse questionado o facto de Ronaldo poder ou não melhorar o United, se faria a diferença na Premier League. Eu próprio tive essas dúvidas mas, depois de ver o jogo contra o Newcastle, quis esbofetear-me por blasfémia. É o melhor jogador que eu já vi e um dos melhores de todos os tempos. Escolhia-o à frente de Messi pela forma como ele evoluiu e se reinventou como avançado», disse.