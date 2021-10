Num jogo da liga turca com vários nomes com ligação ao futebol português, o Alanyaspor goleou o Kayserispor por 6-3.

Com Chidozie, emprestado pelo Boavista, e Borja, cedido pelo Sp. Braga no onze, o Alanyaspor chegou ao intervalo a ganhar por 3-2, mas construiu um resultado robusto na segunda parte, com Davidson, ex-V. Guimarães, a bisar.

Ao contrário de Marafona, suplente não utilizado, Daniel Candeias e João Novais ainda participaram na goleada imposta à equipa que teve Carlos Mané a saltar do banco e Miguel Cardoso como suplente não utilizado.

No outro jogo do dia na Turquia, o Hatayspor, de Rúben Ribeiro, recebeu e venceu o Gaziantep por 2-1 e subiu ao segundo lugar, com os mesmos 19 pontos que o Fenerbahce de Vítor Pereira, e a dois do líder Trabzonspor.