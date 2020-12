Daniel Candeias foi o melhor jogador português no estrangeiro do último fim de semana, superando um trio que joga na Premier League.

O extremo do Gençlerbirligi marcou o golo que iniciou a reviravolta no jogo frente ao Kayserispor e teve 8.3 na Sofascore, parceiro do Maisfutebol que atribui as notas de acordo com as estatísticas da Opta.

Além do golo, Candeias teve sucesso nos três dribles que fez e ainda acertou seis dos sete cruzamentos feitos ao longo da partida.

A exibição permitiu-lhe superar os 7.9 atribuídos a João Cancelo, do Manchester City, e a Ruben Neves, do Wolverhampton. No quarto lugar ficou Bruno Fernandes, enquanto Hernâni, do Al-Wehda, fecha o top-5.