Galatasaray e Besiktas defrontaram-se nesta segunda-feira num grande jogo da Liga turca, nesta segunda-feira. O encontro foi ganho pela equipa da casa, o Galatasaray, por 2-1.

Os golos foram marcados por Davinson Sánchez e Victor Osimhen, do lado do Galatasaray, aos 13m e 67m. Já o Besiktas marcou nos descontos da segunda parte, com Ernest Muci a chegar ao golo após assistência de Cher Ndour, antigo jogador do Benfica e Sp. Braga.

O Besiktas alinhou com três portugueses no onze inicial - João Mário, Gedson Fernandes e Rafa Silva. O Galatasaray distancia-se na liderança do clube, com 28 pontos em dez jogos. O Besiktas estão em quarto lugar, com 20 pontos.

Também nesta segunda, o Basaksehir empatou com o Eyupspor, a uma bola. O português Miguel Crespo foi titular pela primeira equipa, que conta com nomes como Davidson (ex-Vitória de Guimarães) ou Pelkas (Vitória de Setúbal).