O Fenerbahçe de Jorge Jesus goleou fora o Istanbulspor por 5-2 e aumentou a vantagem para a concorrência no topo na Liga turca.

O avançado belga Batshuayi foi a grande figura do encontro, ao apontar o primeiro (18m de penálti), o terceiro (49m) e o quinto (88m) golos do Fenerbahçe. Kahveci (36m) e Valencia (86m a passe de Batshuayi) marcaram os outros golos da equipa de Jesus, que teve Miguel Crespo em campo no derradeiro quarto de hora. Topalli bisou para a equipa da casa, que chegou a estar a perder por 1-2 e por 2-3, mas nos minutos finais dois golos dos visitantes acabaram com as dúvidas.

O Fenerbahçe tem agora 26 pontos na Liga turca, mais três (e menos um jogo) do que o vice-líder Demirspor, que empatou a dois na visita ao terreno do Kayserispor dos portugueses Carlos Mané e Miguel Cardoso, que entrou aos 58 minutos e acabou por ser a figura do jogo: assistiu para o 1-2 (67m) e fez o golo do empate aos 82 minutos.

Também neste domingo, o Besiktas venceu em casa o Umraniyespor por 5-2. No jogo que marcou o regresso do treinador Senol Gunes, Gedson Fernandes foi titular e assistiu para o quinto golo.