Estalou o verniz entre Ricardo Sá Pinto e o romeno Marius Sumudica, treinador que o português substituiu nos turcos do Gaziantep.

Tudo começou com uma declaração de Sá Pinto a criticar alguns jogadores do clube, que defendeu «não se comportarem como profissionais», fazendo-lhes um reparo que apontou ao antigo treinador. «Eles não conseguiram afastar-se do que faziam enquanto trabalharam com Sumudica», terá acrescentado Sá Pinto.

Ora, o antecessor não gostou do que ouviu e respondeu, em declarações à imprensa romena.

«Atacar os próprios jogadores e o antigo treinador é um comportamento muito feio», começou por dizer, não se escusando de tecer comentários negativo sobre o trabalho de Sá Pinto no Gaziantep.

«Eu sei que não é bonito falar do trabalho de outros treinadores, mas as palavras dele chatearam-me. A minha equipa jogava bem, tinha bons resultados e tenho a certeza de que iríamos às competições europeias. Eu deixei um carro de Fórmula 1 totalmente equipado, mas Sá Pinto está a conduzi-lo como um trator. É um principiante», declarou.