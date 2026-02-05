Made In
Há 53 min
OFICIAL: Diogo Gonçalves vai jogar na Turquia
Extremo português apresentado no Konyaspor
Extremo português apresentado no Konyaspor
O português Diogo Gonçalves está de regresso ao futebol europeu e foi apresentando, esta quinta-feira, como reforço dos turcos do Konyaspor.
O jogador de 28 anos assinou um contrato válido por duas temporadas e meia com a equipa que ocupa o 14.º lugar do campeonato da Turquia.
Diogo Gonçalves terminou recentemente a ligação com o Real Salt Lake, da MLS, onde estava desde agosto de 2024. No ano passado, em 35 jogos, marcou quatro golos e deu seis assistências.
O extremo português, diga-se, foi formado no Benfica e também já passou por Famalicão, Nottingham Forest e Copenhaga.
RELACIONADOS
OFICIAL: Gnabry renova com o Bayern até 2028
OFICIAL: N'Golo Kanté anunciado pelo Fenerbahçe (finalmente)
OFICIAL: Galatasaray chega a acordo para contratação de Renato Nhaga
OFICIAL: Adriano Firmino deixa Santa Clara e ruma à China
OFICIAL: Al Hilal renova com Rúben Neves, o «Mozart do futebol»
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS