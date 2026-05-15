OFICIAL: João Pereira renova por mais um ano com o Alanyaspor
Equipa turca está no 11.º lugar do campeonato
O treinador português João Pereira vai continuar no Alanyaspor, depois de ter renovado contrato por mais uma época (até junho de 2027), anunciou o clube turco, esta sexta-feira.
Depois da passagem sem êxito pela equipa principal do Sporting, o técnico de 42 anos assumiu o comando do Alanyaspor em março de 2025.
A uma jornada do fim, o Alanyaspor ocupa o 11.º lugar do campeonato da Turquia, com 37 pontos.
Sob o comando de João Pereira, a equipa registou dez vitórias, 17 empates e 12 derrotas.
Teknik Direktörümüz João Pereira ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yeni dönemin hayırlı olmasını diler, Pereira ve ekibine başarılarının devamını dileriz. #CorendonAlanyaspor pic.twitter.com/9AFcKHfMFY— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) May 15, 2026
