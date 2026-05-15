O treinador português João Pereira vai continuar no Alanyaspor, depois de ter renovado contrato por mais uma época (até junho de 2027), anunciou o clube turco, esta sexta-feira.

Depois da passagem sem êxito pela equipa principal do Sporting, o técnico de 42 anos assumiu o comando do Alanyaspor em março de 2025.

A uma jornada do fim, o Alanyaspor ocupa o 11.º lugar do campeonato da Turquia, com 37 pontos.

Sob o comando de João Pereira, a equipa registou dez vitórias, 17 empates e 12 derrotas.

