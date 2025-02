O Besiktas voltou a vencer no campeonato da Turquia, este sábado, desta feita na receção ao Trabzonspor (2-1).

O conjunto de Istambul até saiu para intervalo em desvantagem, graças ao golo de Banza. Aos 17 minutos, o ex-Sporting de Braga aproveitou um mau passe de Rafa em zona proibida e fez o 14.º golo no campeonato.

Na segunda parte, Rafa Silva, que foi titular, assim como Gedson Fernandes e João Mário, empatou a partida com um remate na zona de penálti, aos 53 minutos.

Os anfitriões completaram a reviravolta aos 65 minutos, fruto de um autogolo de Batagov.

Com este triunfo, o Besiktas sobe ao quinto lugar, com 38 pontos ao fim de 22 jogos. O Trabzonspor, que contou com o português Pedro Malheiro de início, é nono, com 29.