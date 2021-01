Ricardo Sá Pinto mal teve tempo para desfazer as malas do Brasil, onde esteve a treinar o Vasco da Gama, e já encontrou um novo rumo para a sua carreira, depois de ter chegado esta terça-feira a acordo com os turcos do Gazisehir Gaziantep.

Segundo apurou o Maisfutebol, o treinador português assinou um contrato válido por época em meia, mais uma de opção.

No clube turco, Sá Pinto vai ter à disposição André Sousa, antigo médio do Belenenses, além de Alex, avançado brasileiro que, além do Vasco da Gama, já representou o Sporting.