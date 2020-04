Silas é um dos alvos do Fenerbahçe para assumir o comando técnico da equipa na próxima época, apurou o Maisfutebol.

O ex-treinador do Sporting e do Beleneneses já foi alvo de uma sondagem do clube turco, que procura um substituto para o atual técnico, Ersun Yanal.

O 'Fener', um dos clubes mais titulados da Turquia, está a fazer uma época aquém das expectativas: ocupa o 7º lugar, com menos 13 pontos do que o líder Trabzonspor, à 26ª jornada.

Silas deixou o Sporting no início de março e desde então está livre para enfrentar um novo desafio na curta carreira como treinador.