José Mourinho é o novo líder da Liga turca, após ganhar ao Kasimpasa por 0-2, fora de casa, na tarde deste domingo. Fica em primeiro lugar à condição, com mais um ponto do que o Galatasaray e mais três do que Basaksehir, mas mais um jogo disputado.

Os golos foram marcados por dois dos jogadores mais experientes desta equipa. O criativo Allan Saint-Maximin assegurou um bom tento, de fora da área, aos 22 minutos, e abriu o marcador.

Ainda na primeira parte, aos 39 minutos, foi o capitão Dusan Tadic que ampliou a vantagem. O 0-2 manteve-se até ao final.

O português Cafu entrou aos 80 minutos pelo Kasimpasa. O Fenerbahçe continua invencível na Liga turca, com quatro triunfos e um empate. Já a equipa da casa fica em quinto, com cinco pontos.