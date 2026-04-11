Turquia: Fenerbahçe goleia e isola-se em segundo (com ajuda de João Pereira)
Equipa de Nélson Semedo vence o Kayserispor por 4-0
Com Nélson Semedo novamente a titular, o Fenerbahçe chegou às três vitórias consecutivas, desta feita na visita ao Kayserispor (4-0), de Miguel Cardoso, na 29.ª jornada da Liga turca.
O primeiro golo dos anfitriões apareceu mesmo em cima do intervalo, por N’Golo Kanté (45+1m). No segundo tempo, Talisca somou um bis (60 e 87m) e, pelo meio, Nene Dorgeles (62m) ainda faturou.
Com esta goleada, o Fenerbahçe isola-se no segundo lugar e ultrapassa o Trabzonspor, que tropeçou este sábado. O Fenerbahçe tem 66 pontos, menos um do que o líder Galatasaray, que ainda não entrou em campo.
Já o Trabzonspor, é terceiro, com 64 pontos, depois do empate (1-1) na visita ao Alanyaspor, comandado pelo português João Pereira, que apostou no central Nuno Lima de início.
Também este sábado, o Genclerbirligi, com Ricardo Velho e Pedro Pereira no onze, perdeu por 3-0 na visita ao Basaksehir, que contou com Miguel Crespo a partir do minuto 59.