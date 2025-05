O Fenerbahçe, de José Mourinho, perdeu este domingo em casa com o Besiktas (1-0) e o título é já uma miragem.

Após a vitória do «Gala» na véspera, o Fenerbahçe estava pressionado para vencer o dérbi de Istambul, contudo, o golo do português Gedson Fernandes, aos 44 minutos, fez toda a diferença na partida.

O médio formado no Benfica, que até tinha falhado um penálti aos 36, aproveitou um mau passe na linha defensiva dos anfitriões e garantiu os três pontos ao Besiktas, que também contaram com Rafa Silva a titular e João Mário a partir dos 67 minutos.

Esta derrota mantém o Fenerbahçe com 75 pontos, a oito do Galatasaray, quando restam quatro jornadas (12 pontos) por disputar. Ou seja, muito provavelmente Mourinho vai terminar a época sem títulos. O Fenerbahçe não perdia para o campeonato há precisamente uma volta, quando foi derrotado em casa do Besiktas, a 7 de dezembro.

O Besiktas, refira-se, está em zona de apuramento para as competições europeias, no quarto lugar, com 55 pontos.