Emprestado pelo Farense aos turcos do Gençlerbirligi, Ricardo Velho estreou-se pelo clube na tarde de sexta-feira, na receção ao Basaksehir (2-1), na 12.ª jornada do campeonato. Por norma suplente, o internacional português foi a jogo por questões contratuais.

«Uma cláusula do contrato determinava a saída caso não jogasse este jogo. E obrigava ao pagamento de 200 mil euros. Quisemos proteger o clube e o Ricardo Velho não nos dececionou», explicou o treinador Volkan Demirel.

Titular do Farense desde 2021, Velho ainda representou os algarvios na II Liga nesta época, com três jogos. Contudo, no último dia do mercado, rumou ao Gençlerbirligi, por empréstimo.

O triunfo deixou o Gençlerbirligi no 13.º lugar do campeonato, com 11 pontos, dois de vantagem sobre os lugares de despromoção.