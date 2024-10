Os portugueses Aylton Boa Morte e Miguel Cardoso marcaram este sábado um golo cada, no empate caseiro do Kayserispor ante o Gaziantep (2-2), em jogo da 9.ª jornada da primeira liga turca.

Com ambos no onze inicial da equipa de Kayseri, foram os visitantes a inaugurar o marcador, pelo nigeriano David Okereke, aos 22 minutos. Porém, dois minutos depois, Aylton Boa Morte, assistido por Miguel Cardoso, fez o 1-1.

Ainda antes do intervalo, o polaco Kacper Kozlowski devolveu a vantagem ao Gaziantep, fazendo o 2-1.

No entanto, haveria novo golo português, na segunda parte: Miguel Cardoso, após um passe subtil do internacional haitiano Duckens Nazon, fez o 2-2 final. O golo só foi validado após recurso ao vídeo-árbitro.

O golo de Miguel Cardoso:

Na classificação, o Kayserispor soma cinco pontos e está, à condição, no 17.º e antepenúltimo lugar, um ponto e um lugar abaixo do Gaziantep, 16.º com seis pontos.