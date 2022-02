O Kayserispor recebeu e venceu o Hatayspor por 4-3 esta sexta-feira, em jogo da 24.ª jornada da primeira liga turca, marcado por um golo do português Carlos Mané, que ajudou a equipa da casa a somar os três pontos.

O 1-0 apareceu aos 25 minutos, por Akdag, de penálti, já depois de Demirok não ter conseguido inaugurar o marcador, também na marcação de um castigo máximo, aos 14 minutos.

A segunda parte abriu praticamente com o 2-0, apontado pelo português Carlos Mané, que fez, ao 24.º golo pelo Kayserispor, o seu segundo golo.

A resposta do Hatayspor, que não teve o português Rúben Ribeiro, surgiu logo a seguir com o 2-1 apontado por Saint-Louis, mas Bassan e Demirok, respetivamente aos 61 e 68 minutos, cavaram uma diferença no marcador até ao 4-1. Falette reduziu para 4-2 aos 70 minutos e Kurucuk ainda fez o 4-3 já em tempo de compensação, aos 90+4', mas não impediu o desaire dos visitantes.

Carlos Mané foi substituído aos 88 minutos para a entrada de Civelek, ao mesmo tempo que Miguel Cardoso entrou para ajudar o Kayserispor nos minutos finais.

Com este resultado, o Kayserispor chega aos 34 pontos e sobe, à condição, ao nono lugar. O Hatayspor é sétimo, com 36 pontos.

No outro jogo do dia, o Konyaspor recebeu e venceu o Giresunspor, por 1-0.