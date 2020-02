O médio português André Sousa apontou, esta segunda-feira, o primeiro golo com a camisola do Gaziantepspor, na vitória por 2-0 ante o Rizespor, em jogo da 22.ª jornada da primeira liga da Turquia.

Após o nulo ao intervalo, André Sousa abriu o marcador com um remate de pé esquerdo de fora da área, ao minuto 52.

Aos 57 minutos, Demir falhou um penálti, num lance antecedido pela expulsão de Ivanildo Fernandes, jogador cedido pelo Sporting ao Rizespor. Quatro minutos depois, Demir voltou a desperdiçar novo penálti: o incrível é que o jogador da equipa da casa não acertou com a baliza em nenhum deles. O 2-0 foi apontado já em tempo de compensação, por Djilobodji.

No outro jogo do dia, sem Quaresma e com Jorge Fernandes no banco, o Kasimpasa perdeu por 3-1 ante o Antalyaspor.

