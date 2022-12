Gedson Fernandes esteve em plano de destaque no jogo particular entre o Besiktas e o Giresunspor, contribuindo para o triunfo da sua equipa (5-3) com dois golos.

O médio português foi titular e bisou (30m e 46m), tal como Tosun (69m e 86m). Nkoudou marcou o outro golo da formação orientada por Senol Gunes. Serginho, Dogan Davas e Savicevic assinaram os tentos do Giresunspor.

O antigo jogador do Benfica disputou 14 jogos oficiais pelo Besiktas até ao momento, ainda sem golos na conta pessoal, embora tenha acumulado duas assistências.

O Besiktas está atualmente na 8.ª posição da tabela classificativa do campeonato da Turquia.

Veja os dois golos de Gedson: