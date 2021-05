Entrou para a segunda parte, marcou o único golo aos 89 minutos e valeu uma subida de divisão, esta quarta-feira. O futebolista português Marco Paixão deu o triunfo ao Altay sobre o Altinordu (1-0) na final do play-off de subida à I Liga turca e colocou o clube de Izmir no principal campeonato 18 anos depois.

Depois de ter ficado em quinto lugar na fase regular do campeonato e de ter eliminado o Istanbulspor nas meias-finais do play-off de subida, disputado entre os clubes que ficaram do terceiro ao sexto lugar, o Altay pode voltar a dizer que é de primeira, o que não acontecia desde a época 2002/2003. E fá-lo às custas de um nome português que voltou a deixar a sua marca na terceira época no clube.

Com o golo decisivo desta tarde, Marco Paixão encerra a época com 25 golos em 36 jogos, números idênticos aos de 2019/2020 (23 golos) e de 2018/2018 (29 golos).

O Altay de Marco Paixão acompanha assim o Adana Demirspor e o Giresunspor na subida ao principal escalão do futebol turco.