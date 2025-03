A jogar em casa, o Besiktas chegou à sexta vitória consecutiva este sábado, ao derrotar o Kayserispor por 2-0, na 26.ª jornada do campeonato da Turquia.

Com Gedson Fernandes, João Mário e Rafa Silva de início, a equipa de Istambul abriu o marcador em cima do minuto 45. Foi precisamente João Mário quem desfez o nulo, com um remate cruzado de pé esquerdo.

As contas do jogo ficaram fechadas em tempo de descontos, com o penálti convertido por Semih Kilicsoy (90+7m).

O Besiktas mantém-se no quarto posto, que dá acesso às competições europeias, com 44 pontos, a dois do pódio. Já o Kayserispor, que contou com o português Miguel Cardoso a titular, está em zona de despromoção, no 17.º posto, com 24 pontos.