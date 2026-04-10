VÍDEO: Jota Silva põe fim à seca de golos na vitória do Besiktas
Triunfo por 4-2 sobre o Antalyaspor. Ex-Benfica Kökcü marcou e assistiu
Triunfo por 4-2 sobre o Antalyaspor. Ex-Benfica Kökcü marcou e assistiu
Sem marcar desde 30 de novembro do ano passado, Jota Silva voltou aos golos esta sexta-feira, na vitória caseira do Besiktas sobre o Antalyaspor (4-2), na 29.ª jornada da Liga turca.
Com Tiago Djaló e Jota no onze, o Besiktas adiantou-se logo aos quatro minutos, com um golo de Orkun Kökcü. O médio ex-Benfica assistiu Jota para o 2-0, cinco minutos depois.
Aos 21, Sander van de Streek reduziu para os forasteiros, no entanto, Hyeon-Gyu Oh (33m) devolveu a vantagem de dois golos à equipa de Istambul ainda antes do intervalo.
A abrir o segundo tempo, Samuel Ballet (47m) apontou o segundo golo dos visitantes. Porém, Hyeon-Gyu Oh bisou aos 59 minutos e selou o resultado final do encontro.
Depois da derrota com o Fenerbahçe, o Besiktas regressa aos triunfos e consolida o quarto lugar, com 22 pontos, a oito do pódio, mas com mais um jogo disputado. Já o Antalyaspor, é 13.º classificado, com 28 pontos.