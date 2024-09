José Mourinho usou uma forma engenhosa de protestar contra uma decisão de arbitragem. Durante o Alanyaspor-Fenerbahçe, ganho pela equipa de Mourinho por 2-0, fora de casa, o árbitro principal anulou um golo de Edin Dzeko.

Até aqui, tudo bem. Mas a repetição televisiva do golo mostra que o bósnio estava em jogo, atrás da linha do último defesa. Um erro que passou incólume à equipa de arbitragem, mas que Mourinho não deixou escapar.

O português pegou num computador da equipa técnica, já com as imagens da repetição do golo e, para ilustrar o erro a toda a gente, Mourinho levantou-se e colocou o aparelho em frente a uma das câmaras de televisão.

O quarto árbitro avisou o principal e José Mourinho acabou a ver o cartão amarelo pelo gesto inusitado. Veja o vídeo: