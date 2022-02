Foi chegar, jogar e marcar. Pizzi foi lançado de início na receção do Basaksehir contra o Gaziantep, jogo que ainda está a decorrer.



O internacional português, cedido pelo Benfica ao emblema turco, precisou de apenas 33 minutos para se estrear a marcar. Trézéguet, outro reforço de inverno do quinto classificado do campeonato da Turquia, lançou o médio que rematou colocado na cara do guarda-redes adversário.



Ora veja: