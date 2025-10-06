O português Pedro Brazão (ex-Famalicão) esteve em plano de destaque na goleada do Bodrumspor sobre o Hatayspor (5-0), este domingo, na 9.ª jornada da segunda divisão turca.

Já depois do golo de Celal Dumanli (5m) e do autogolo de Fredy (20m), o avançado de 22 anos apontou uma verdadeira obra de arte. Em cima da meia-hora, Brazão arrancou quase do meio-campo, fez um túnel a um adversário, deixou para trás outros defesas do Hatayspor e finalizou na cara do guarda-redes.

Ainda antes do intervalo, um bis de Taulant Seferi (39 e 44m) confirmou os números da vitória da equipa da casa sobre o conjunto orientado por Hugo Almeida.

Tal como Brazão, o guarda-redes português Diogo Sousa também foi titular no Bodrumspor. Já o avançado Rui Pedro não saiu do banco do Hatayspor.

O Bodrumspor lidera o segundo escalão turco, com 20 pontos. O Hatayspor está na zona de despromoção, com apenas três pontos ao cabo de nove jornadas.

