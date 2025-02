O Besiktas confirmou o bom momento com a quinta vitória consecutiva, esta terça-feira, na visita ao Antalyaspor (2-1), a contar para a Taça da Turquia.

Gedson Fernandes e João Mário (saiu ao intervalo) foram titulares, assim como Rafa Silva, que garantiu a vitória ao conjunto de Ole Gunnar Solskjaer.

O Besiktas foi para intervalo a vencer, graças ao golo de Keny Arroyo (10m), mas o Antalyaspor empatou no segundo tempo, por Deni Milosevic (64m).

À entrada para o último quarto de hora, Rafa deu a vitória ao Besiktas, com um remate espetacular de fora da área. O avançado português marcou pelo terceiro jogo consecutivo e já leva 13 golos (nove assistências) em 35 partidas.

Com este triunfo, a equipa de Istambul reforça a liderança isolada do Gruo D, com nove pontos em três jogos.