Ao segundo jogo com Ole Gunnar Solskjaer no comando, o Besiktas tropeçou: a turma de Istambul empatou a um golo este domingo, na 21.ª jornada do campeonato turco.

Gedson Fernandes e Rafa Silva foram titulares, enquanto João Mário foi lançado aos 68 minutos. Foi mesmo através de um português que o Besiktas chegou à vantagem. Aos 79 minutos, após o cruzamento de Ciro Immobile, Rafa apareceu solto de marcação na área e abriu o marcador de cabeça.

Contudo, a cinco minutos dos 90, Erdal Rakip, que em 2017/18 esteve ligado ao Benfica, assinou o golo da igualdade.

O Besiktas, que já tinha empatado na última ronda do campeonato, é sexto classificado, com 32 pontos, já a 22 do líder Galatasaray. O Antalyaspor, segue na 14.ª posição, com 22 pontos.