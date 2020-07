O português Ricardo Quaresma, em ação na reta final do campeonato da Turquia ao serviço do Kasimpasa, está de pontaria afinada. E que o mostre este remate para golo, de um ângulo incrível.

Num vídeo partilhado através das suas redes sociais pessoais, o jogador de 36 anos surge a rematar a bola desde fora do recinto, com um muro a tapar-lhe parcialmente a visão da baliza.

Com um remate de pé direito, o efeito fez a bola entrar na zona do relvado e, após bater no solo, ganhar contorno até entrar.