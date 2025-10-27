VÍDEO: Talisca bisa e Semedo assiste na goleada do Fenerbahçe
Ex-equipa de José Mourinho bateu o Gaziantep por 4-0
O Fenerbahçe visitou e goleou o Gazisehir Gaziantep (4-0). Anderson Talisca bisou em nove minutos e o internacional português Nélson Semedo foi titular. Do lado do Gaziantep,o português Kévin Rodrigues alinhou também no onze inicial.
Do lado do Fenerbahçe, muitos ex-Benfica alinharam de início: Ederson Moraes, Nélson Semedo e Kerem Aktürkoğlu. Talisca, também ele antigo jogador dos encarnados, saltou do banco na segunda parte.
Youssef En-Nesyri bisou na primeira parte (5m e 21m). Talisca entro aos 78 minutos e três minutos depois assinou o nome na lista de marcadores com um belo golo de livre (81m). O brasileiro fechou as contas do jogo, com assistência de Nélson Semedo, aos 89 minutos.
Com este triunfo (4-0), o Fenerbahçe está em terceiro com 22 pontos - a seis do líder Galatasaray. O Gaziantep, por sua vez, é sexto com 17 pontos.