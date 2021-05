O Shakhtar Donetsk oficializou esta quarta-feira a saída do treinador português Luís Castro do clube ucraniano, depois de duas épocas no comando técnico da equipa, que terminou o campeonato deste ano no segundo lugar.

«Luís Castro fez um trabalho extraordinário e agora temos o conhecimento e a visão para o nosso desenvolvimento. Independentemente dos títulos, o maior de todos foi desenvolvimento do talento dos nossos jovens futebolistas», disse Sergei Palkin, diretor executivo do clube.

O clube publicou ainda uma mensagem do treinador português dirigida aos adeptos. «Foi com emoção que li os comentários na hora da saída. Esse apoio todo que manifestaram diz bem o entendimento que os adeptos tiveram da época desportiva. Foi uma época muito difícil e eles reconheceram o quanto difícil foi. Essas manifestações de carinho que tive nas redes sociais marcaram-me muito. Nunca pensei que os nossos adeptos entendessem o projeto e as dificuldades que tivemos ao longo da época», disse.

O treinador disse ainda que está convicto do sucesso do clube e assume-se, a partir de agora, como mais um adepto. «Para eles quero dizer um muito obrigado. O futuro do Shakhtar será cada vez melhor porque tem uma administração que cuida do clube. Apareceram muitos jogadores novos que serão o futuro do Shakhtar. Aos fãs quero dizer-lhes que foi fantástico conviver com eles. Terão sempre em mim mais um adepto do Shakhtar», referiu ainda.

Luís Castro, de 59 anos, chegou ao clube ucraniano na época 2019/20 e conseguiu conquistar o título de campeão na sua temporada de estreia, mas esta época acabou por ficar em segundo, atrás do Dínamo Kiev.