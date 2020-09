O Shakhtar Donetsk, comandado pelo português Luís Castro, venceu este domingo o dérbi com o Olimpik Donetsk (2-0), disputado em Kiev, da 4.ª jornada da liga ucraniana, aproximando-se dos primeiros lugares da classificação.

Depois do brasileiro Alan Patrick ter desperdiçado uma grande penalidade, ainda na primeira parte, o Shakhtar marcou dois golos de rajada na segunda parte, primeiro por Viktor Kovalenko (65m), depois por Júnior Moraes (66m).

A formação orientada pelo técnico português regressou, assim, às vitórias, depois de dois empates consecutivos, ultrapassando três equipas na classificação e aproximando-se do Vorskla, segundo classificado, que empatou nesta ronda.

A liga ucraniana é liderada pelo Dínamo de Kiev, com 10 pontos, os mesmos do Vorskla, com o Shakhtar a aproveitar o empate do Mariupol, que era terceiro, para o ultrapassar na tabela, chegando agora aos oito pontos.