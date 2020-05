O Shakhtar Donetsk regressou da melhor forma à competição após dois meses e meio de paragem.

O conjunto orientado pelo português Luís Castro recebeu (no Estádio Olímpico de Kiev) e venceu o grande rival Dinamo Kiev por 3-1 e está cada vez mais perto de selar a conquista do quarto campeonato consecutivo.

O Dinamo Kiev ainda se adiantou no marcador aos 38 minutos por Vitaliy Buyalskiy, mas no minuto seguinte Marlos fez o empate com um remate colocado de fora da área.

Aos 67 minutos, o ataque do Shakhtar voltou a demonstrar assinalável entendimento e Marlos, após tabela com Junior Moraes (tal como no primeiro golo) bisou na partida, assinando a reviravolta no marcador.

Aos 74 minutos, o ex-estorilista Marcos Antônio fez o 3-1 final. Com este resultado, o Shakhtar amplia para 16 os pontos de vantagem sobre o Dinamo Kiev, que agora divide o segundo posto do campeonato com o Desna e o Zorya.