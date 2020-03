O Shakhtar Donetsk, clube treinado pelo português Luís Castro, entrou a perder na fase de apuramento de campeão nacional na Ucrânia, com a derrota por 1-0 ante o Zorya, este domingo.

Um remate potente de Mykhailichenko, aos 83 minutos, de pé esqurdo, na área, após um canto, deu os três pontos à equipa que jogou em casa, num jogo sem público, como medida preventiva à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O Shakhtar continua isolado no primeiro lugar, com os 59 pontos obtidos na fase regular. O Zorya subiu, à condição, ao segundo lugar, com 46 pontos, posto que o Dínamo Kiev, em caso de vitória ainda este domingo ante o Desna, pode recuperar.