Paulo Vinícius Coelho, um conhecido jornalista brasileiro criticou a direção do Vasco da Gama pelo pouco tempo dado a Ricardo Sá Pinto no comando técnico do clube, defendendo que o futebol brasileiro é que fracassou com Sá Pinto e não o contrário».

«O maior fracasso da passagem de Sá Pinto pelo Vasco é do presidente Alexandre Campello. Foi ele que perguntou se o momento certo para demitir Ramon Menezes seria quando a equipa estivesse na zona descida. Ramon caiu depois de perder com o Bahia, quando a equipa estava em décimo lugar. Alexandre Graselli assumiu interinamente e, quando Sá Pinto se estreou, já estava em 15.º», analisa.

«Campello esperou chegar à zona de descida para fazer as mudanças necessárias no clube que dirige? A pergunta existe, porque não se trata de um clube a lutar por títulos, mas que tem vivido na parte baixa da tabela, entra técnico, sai técnico», critica o jornalista no Globoesporte.