Nuno Moreira estreou-se a marcar nesta época na madrugada desta quinta-feira, na vitória caseira e épica sobre o Fluminense (3-2). O extremo português – ex-Casa Pia – foi totalista e realizou o 14.º jogo da época.

Ainda que o “Flu” tenha edificado a vantagem pelo médio Canobbio e pelo lateral Hércules, que marcaram ao minuto 1 e 54, respetivamente, a reação do Vasco da Gama foi liderada por Nuno Moreira, que reduziu aos 59 minutos. Entre trocas, o avançado Spinelli restabeleceu a igualdade aos 88m, enquanto o médio Thiago Mendes completou a reviravolta aos 90+5m.

Assim, o Vasco da Gama subiu ao 10.º lugar, com oito pontos, três de vantagem sobre a zona de despromoção. Segue-se a receção ao Grémio de Luís Castro (8.º), no domingo (19h). Por sua vez, o Fluminense continua no quarto lugar, com 13 pontos, a três dos líderes São Paulo e Palmeiras.

Na reação à vitória do Palmeiras na sexta jornada do Brasileirão, o São Paulo perdeu na visita ao Atlético Mineiro de Hulk, com o único golo a ser marcado pelo defesa Román aos 64 minutos. No São Paulo, o português Cédric Soares foi a jogo aos 83 minutos.

Enquanto o São Paulo deixou-se igualar na liderança pelo Palmeiras, o Atlético Mineiro subiu a 11.º, com oito pontos. No domingo (meia-noite) há São Paulo-Palmeiras.

Por último, o Mirassol do médio Gabriel Pires (ex-Benfica) e do avançado Tiquinho Soares (ex-FC Porto e Vitória de Guimarães) foi derrotado na receção ao Coritiba, que apostou no médio Josué (ex-FC Porto) aos 79 minutos. Nessa fase, o marcado já havia sido inaugurado a favor do Coritiba pelo avançado Lavega (64m).

Este desfecho deixa o Coritiba no quinto lugar, com 13 pontos, mais sete do que o Mirassol (15.º).

Outros resultados.

Athletico Paranaense 2-1 Cruzeiro.