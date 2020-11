O Vasco da Gama conseguiu um bom empate no Morumbi, casa do favorito São Paulo. O 1-1 permitiu a Sá Pinto tirar finalmente o Vasco da zona de descida.



Cano deu a vantagem aos cariocas, finalizando bem uma situação em que aproveitou a desorganização da defesa tricolor ao tentar provocar um fora-de-jogo, mas o São Paulo reagiu e empatou ainda no primeiro tempo.



Jadson (ex-Portimonense) afastou mal a bola e Luciano rematou de primeira, de forma muito colocada.



O São Paulo subiria ao grupo de líderes, se vencesse, e por isso arriscou tudo até ao fim. Bem organizado, o Vasco aguentou e agarrou um importante ponto.



