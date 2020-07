Um golo de Miguel Veloso ditou um empate entre o Verona e o Inter Milão (2-2) e impediu os neroazzurri de recuperar o terceiro lugar, perdido na véspera para a sensacional Atalanta, na Série A. Um balde de água fria para a equipa de Antonio Conte que entrou no jogo a perder, deu a volta ao resultado, mas depois permitiu o empate.

Com a Roma de Paulo Fonseca a catorze pontos e com sete jornadas por disputar, a qualificação para a Liga dos Campeões não está propriamente em risco, mas o Inter acabou por perder o lugar no pódio para a equipa de Bérgamo que segue a dois pontos da Lazio.

Esta noite, o Verona adiantou-se no marcador, logo aos 2 minutos, com Federico Dimarco a servir Darko Lazovic. Uma vantagem que a equipa da casa, com Miguel Veloso de início, segurou até ao intervalo. No entanto, o Inter entrou mais forte no segundo tempo e chegou ao empate logo a abrir, aos 49 minutos, com um golo de Antonio Candreva.

Pouco mais de cinco minutos depois, a equipa de Antonio Conte virou mesmo o resultado, como novo golo, desta feita com um desvio infeliz de Dimarco para as próprias redes.

O Inter até podia ter aumentado a vantagem, mas entrou em modo de gestão e acabou por pagar caro por isso, a quatro minutos do final, quando Miguel Veloso surgiu à entrada da área para rematar com o pé esquerdo para o empate.

Entretanto, também esta quinta-feira, a Udinese passou a respirar melhor com uma vitória no campo do SPAL com golos de De Paul (18m), Okapa Chuka (35m) e Kevin Lasagna (81m).