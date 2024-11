Dois futebolistas ex-Benfica estão reunidos no Al Hilal, da Arábia Saudita. João Cancelo saiu do clube em 2014 (quando Jorge Jesus era treinador da equipa principal) e Marcos Leonardo mudou-se da Luz para o Médio Oriente no verão.

Agora, os dois partilham balneário, treinam e jogam juntos. Num momento de boa disposição partilhado pela conta oficial de X do Al Hilal, João Cancelo aplicou um «túnel» ao avançado brasileiro durante um 'meiinho'.

A reação dos colegas foi efusiva e Cancelo não escondeu a satisfação. O extremo Malcom até se atirou para o chão.

Veja o vídeo: