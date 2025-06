Depois do mural que dedicou a João Neves em Paris, o artista luso-descendente Glaçon também recriou o momento em que Vitinha ergueu o troféu da Liga dos Campeões.

«Depois de imensas mensagens a perguntar porque é que eu não pintei o Vitinha, aqui está, apesar da chuva que cai em Paris, a minha versão do Vítor Ferreira», começou por escrever o artista, confesso adepto do PSG e do Benfica.

«Entre quem me acusa de “clubismo” e quem realmente gosta do Vitinha mais do que dos outros jogadores, já não sei muito bem o que pensar, mas, honestamente, que prazer ver que um jogador português em França desperta tanto fascínio. Que felicidade vê-lo no segundo tempo contra a Alemanha... que jogador.»