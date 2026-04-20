O Paris Saint-Germain atualizou, esta segunda-feira, a condição física de Vitinha, que teve de ser substituído na derrota na véspera, diante do Lyon (2-1).

Segundo o comunicado dos parisienses, o internacional português está a contas com uma «inflamação no calcanhar direito após um choque» com um adversário. O médio luso irá realizar tratamento nos próximos dias e será reavaliado no final da semana.

A lesão de Vitinha surge numa altura crucial da época para o PSG, que recebe o Bayern Munique a 28 de abril, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Ainda antes disso, joga com o Nantes já na próxima quarta-feira e visita o Angers três dias depois. Vitinha deverá ser baixa nos parisienses nestes dois compromissos da Liga francesa.